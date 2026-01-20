Форма поиска по сайту

20 января, 12:12

Безопасность

Столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские спасатели усилили патрулирование столичных рек и водоемов для предотвращения возможных происшествий на льду. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", – сказал вице-мэр.

Он уточнил, что на городских водоемах толщина льда составляет от 16 до 25 сантиметров, на Москве-реке – от 4 до 14 сантиметров, на Химкинском водохранилище – 18 сантиметров, а на водоемах в ТиНАО – 20 сантиметров. Специалисты регулярно проверяют толщину ледового покрытия, отдельно контролируются места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбалки.

Для патрулирования территорий спасатели используют суда на воздушной подушке, всего более 25 единиц такой техники. Такой транспорт может передвигаться по воде и льду со скоростью 50–80 километров в час. Все суда укомплектованы средствами спасения, дополнительно используются подвижные посты и водолазный спасательный автомобиль, перечислил Бирюков.

Для предотвращения ЧП на воде спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими и рыбаками. Безопасность на реках и водоемах обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, подчеркнул заммэра.

Ранее в МЧС России напомнили правила поведения на водоемах зимой. Граждан призвали избегать участков с трещинами и полыньями, а также мест с зеленоватым или рыхлым льдом. Кроме того, в ведомстве рекомендовали не выходить на лед в одиночку, соблюдать внимательность и при возникновении сомнений отказаться от выхода на ледовое покрытие.

Спасатели Подмосковья усилили патрулирование водоемов

