20 января, 12:30

Политика

Лавров заявил, что США пока не освободили российских моряков с танкера "Маринера"

Фото: x.com/U.S. European Command

Соединенные Штаты пока не освободили российских граждан, которые находятся на захваченном танкере "Маринера", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы сразу же, как только узнали о том, что танкер был захвачен, обратились с настоятельной просьбой к американской стороне. Главное для нас было – освободить наших граждан. Их там двое, наряду с гражданами Украины, Грузии, Индии", – цитирует его ТАСС.

По словам Лаврова, Москву фактически в тот же день заверили, что решение об освобождении моряков было принято на высшем уровне. Однако затем выяснилось, что это решение не выполняется, посетовал глава МИД.

"Мы ожидаем, что наши американские коллеги выполнят свое обещание, которое, как я уже сказал, нам было передано", – подчеркнул он.

Кроме того, Лавров выразил озабоченность самой ситуацией с захватом танкера. Он уверен, что это произошло в нарушение норм международного права в открытом море по подозрениям, которые не вписываются в перечень критериев для задержания судов. В это же время Россия готова договариваться о правилах поведения стран в открытом море, резюмировал глава МИД РФ.

Американские военные совместно с береговой охраной США задержали танкер "Маринера" 7 января. Судно шло в водах Северной Атлантики под флагом России. В Белом доме отмечали, что танкер, перевозивший нефть, якобы не принадлежал никакой конкретной стране, но являлся частью теневого флота Венесуэлы.

В МИД РФ тогда потребовали от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ на судне, а также не препятствовать их скорейшему возвращению в Россию.

