Московская неделя хоккея пройдет в столице 3–7 февраля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля. Для участников подготовили тематические мероприятия, встречи с известными спортсменами и концертную программу, сообщила пресс-служба Москомспорта.

Кроме того, все желающие могут принять участие в челлендж-турнирах с участием блогеров и хоккеистов. Состязаться можно будет в скорости, маневренности катания и меткости. Гости продемонстрируют навыки владения клюшкой и шайбой.

Присоединиться к выполнению челленджей можно 3 февраля с 19:00 до 21:00 на катке стадиона "Авангард", 4 и 6 февраля в это же время на открытом катке "РЖД Арены", а также 5 февраля на катке КСК "Битца".

Помимо этого, 7-го числа на катке в олимпийском комплексе "Лужники" организуют встречу лучших игроков для определения чемпиона турнира. В этот же день все желающие смогут познакомиться с хоккеем в валенках, проверить скорость реакции и точность бросков на площадках хоккейного силомера, хоккейного керлинга и змейки. Указанные мероприятия состоятся на катках на стадионах "Авангард", "РЖД Арена", в КСК "Битца", Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское".

В финальный день Московской недели хоккея на территории "Лужников" будут открыты шатры с интерактивными зонами и мероприятиями хоккейных клубов "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Там же проведут турниры по хоккею 3 на 3 между командами болельщиков этих клубов, уникальный матч с участием детей и звезд хоккея, а также концерты популярных артистов.

Между тем 1 февраля на катках стадиона "Авангард", КСК "Битца" и "Лужников" пройдет спортивный мультифестиваль. Мероприятие начнется в олимпийском комплексе в 14:30, его основным событием станет мастер-класс фигуристки Алины Загитовой. Программа на катках "Авангарда" и "Битцы" стартует в 16:00. Для посетителей подготовили викторины, конкурсы и диджей-сеты.