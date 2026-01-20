Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в столице

Фото: depositphotos/ia__64

В Москве после праздничных выходных наблюдается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в период с 12 по 18 января заболеваемость соответствовала этому периоду года. Прогнозируемый небольшой рост случаев заболеваний гриппом и ОРВИ связан с тем, что в регионе возобновили работу детские образовательные учреждения. Кроме того, вновь начались активные рабочие контакты между взрослыми.

При этом по сравнению с периодом 22–28 декабря 2025 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве упала в 1,6 раза, а доля гриппа также снизилась в 3 раза. В это же время эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах.

"Число госпитализаций за прошедшую неделю продолжает снижаться", – отметили в ведомстве.

Ранее эксперты напомнили, что пик респираторных инфекций приходится на декабрь – февраль. На длительность сезона заболеваемости в столице могут повлиять в том числе морозы.

Они действительно способны немного продлить сезон респираторных заболеваний, но более важным фактором является уровень коллективного иммунитета, резюмировали специалисты.

