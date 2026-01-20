Форма поиска по сайту

20 января, 11:34

Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Орлова рассказала, что похудела на 7 килограммов

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Телеведущая Ольга Орлова похудела на 7 килограммов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее соцсети.

"Отказ на 5,5 месяца от алкоголя и сладкого полностью. Сокращение порций вдвое. Результат: минус 7 килограммов. Сейчас из "сладкого" я съедаю всего один фрукт в день. В основном яблоко или киви. И я не демонизирую еду", – написала она.

По словам артистки, она не любит спорт и не может заставить себя заниматься. Телеведущая отметила, что ей проще придерживаться строгой диеты. При этом она указала, что давно приняла себя и не комплексует, однако иногда корректирует фигуру и свой образ жизни.

Ранее певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, как похудела на 2 килограмма за 4 дня. По словам исполнительницы, ей удалось это сделать без вреда здоровью благодаря белковой диете, которой Бьянка придерживалась 5 дней. Кроме того, она каждый день занимается спортом.

До этого певица указывала, что поправилась из-за гормонального сбоя. Она отмечала, что всегда была стройной, но лишние килограммы сделали ее "практической неузнаваемой".

