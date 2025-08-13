Движение по Садовому кольцу перекроют из-за забега 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по Садовому кольцу временно перекроют из-за забега, который пройдет 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 20:00 16 августа до 07:00 18 августа водители не смогут проехать по участку Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), по части проезда Девичьего Поля (от Зубовской улицы до улицы Плющихи) и по Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы).

Кроме того, с 07:00 до 19:30 17 августа проезд будет заблокирован в обе стороны Садового кольца, на Зубовской улице на участке от Дашкова переулка до Садового кольца. Помимо этого, с 00:01 15 августа до 20:00 16 августа автомобилистам ограничат движение по одной полосе на улицах Зубовской, Большой Пироговской и в проезде Девичьего Поля.

С 00:01 четверга, 14 августа, до завершения забега водители не смогут припарковать свои транспортные средства на улицах Зубовской, Большой Пироговской и в проезде Девичьего Поля.

Департамент транспорта Москвы попросил автомобилистов быть внимательнее и призвал заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.



Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Между тем в Хамовниках из-за автопробега ко Дню Государственного флага РФ движение будет перекрыто в период с 20:00 21 августа до 01:00 22 августа.

В частности, ограничения коснутся Большой Пироговской улицы (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Зубовской улицы (от Большой Пироговской улицы до Зубовского бульвара). Кроме того, на данных участках временно запретят парковку с 00:01 21 августа до окончания мероприятия.

