"Мой район. Новости": Гусятников переулок будет благоустроен в центре Москвы

Масштабное комплексное благоустройство продолжается в центре Москвы, включая Гусятников переулок в Басманном районе города.

Работы идут быстрыми темпами – рабочие расширяют тротуары, наносят необходимую разметку и устанавливают дополнительное освещение. Всего в этом году в рамках программы комплексного благоустройства планируют привести в порядок около 700 улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.