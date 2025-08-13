Форма поиска по сайту

13 августа, 06:25

"Мой район. Новости": Гусятников переулок будет благоустроен в центре Москвы

Масштабное комплексное благоустройство продолжается в центре Москвы, включая Гусятников переулок в Басманном районе города.

Работы идут быстрыми темпами – рабочие расширяют тротуары, наносят необходимую разметку и устанавливают дополнительное освещение. Всего в этом году в рамках программы комплексного благоустройства планируют привести в порядок около 700 улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городблагоустройствовидео

