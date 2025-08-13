13 августа, 06:25Город
"Мой район. Новости": Гусятников переулок будет благоустроен в центре Москвы
Масштабное комплексное благоустройство продолжается в центре Москвы, включая Гусятников переулок в Басманном районе города.
Работы идут быстрыми темпами – рабочие расширяют тротуары, наносят необходимую разметку и устанавливают дополнительное освещение. Всего в этом году в рамках программы комплексного благоустройства планируют привести в порядок около 700 улиц.
