Примерно 2,6 тыс новых домовых и городских указателей установили в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства установили в столице в текущем году примерно 2,6 тысячи новых домовых и городских указателей, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая является важной составляющей комфортной городской среды. В этом году уже установили 576 городских указателей и более 2 тысяч домовых", – поделился Бирюков.

По его словам, благодаря указателям горожане и гости столицы могут быстро найти необходимый адрес, дорогу к станции метро, МЦК или МЦД, больнице, школе или другому социальному объекту.

Заммэра также подчеркнул, что все навигационные элементы в столице соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами, органично встроенные в архитектурное пространство московских улиц.

Кроме того, Бирюков напомнил, что в городе продолжается реализация проекта историко-патриотической навигации.

"С помощью смартфона можно отсканировать QR-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, освоением космоса, покорением Арктики, наукой и искусством, составить к ним оптимальный маршрут", – рассказал вице-мэр.

По его словам, в 2025 году благодаря патриотической навигации информационные поля с QR-кодом появились у 215 исторических объектов.

Бирюков также отметил, что с момента начала программы создания единой системы навигации в 2014 году на столичных улицах было установлено свыше 120 тысяч новых указателей.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен организовал замену навигационных элементов к открытию нового участка Троицкой линии. В скором времени специалисты обновят информацию на подвесных, вертикальных и путевых указателях со списками станций.