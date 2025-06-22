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Новости

22 июня, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Сергей Собянин обратился к москвичам в День памяти и скорби

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Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

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Собянин подвел первые итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Получать социальную поддержку в Москве стало проще и быстрее. Как это работает пояснил Сергей Собянин на своей странице в телеграм-канале.

По его словам, с января 2024 года в столице работает Социальное казначейство – первый в стране единый центр, где принимаются решения о назначении различных льгот, пособий и выплат для жителей города. Всего предоставляют больше 90 видов помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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