Сергей Собянин запустил проходку тоннелей Бирюлевской линии метро. Первыми начнут строить участок между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар", часть тоннелей пройдет под руслом Москвы-реки. Предстоит преодолеть 1 670 метров в сложных геологических условиях – обводненные пески, глина и известняки.

Проходка запланирована на ближайшие десять месяцев. Проект предусматривает строительство 22 километров тоннелей и 10 станций, включая четыре проходки под рекой. Он разбит на две очереди: первая завершится в 2028 году, вторая – в 2030-м.

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