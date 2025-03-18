Обновленный центр "Мои документы" открылся в районе Арбат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обновленный центр "Мои документы" открылся после капитального ремонта в районе Арбат. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В центре, расположенном по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 20, появились кабинет для неторжественной регистрации брака и игровая зона для посетителей с детьми. Кроме того, на входе установили подъемную платформу для людей с ограниченными возможностями здоровья, а непосредственно в центре создали адаптированную зону регистрации и увеличили окно приема.

"Обновленный офис района Арбат стал просторнее и светлее за счет современного подхода к организации пространства, фирменного стиля в интерьере и новой мебели", – рассказал замдиректора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг города Москвы Александр Гребенкин.

В ходе капитального ремонта в центре были обновлены кровли и фасада здания. Кроме того, было установлено новое витражное остекление, которое обеспечит более естественное освещение помещений.

Кроме того, центр разделили на зоны, тем самым организовав рабочее пространство. Благодаря этому были увеличены проходы, что соответствует требованиям пожарной безопасности и обеспечивает необходимые пути эвакуации.

"Приведены в порядок входные группы: установлены новые двери, заменены перила и поручни у пандуса для маломобильных групп населения, который облицован нескользящей плиткой, а также обновили козырьки над центральным крыльцом и запасным выходом", – подчеркнул первый заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

Центр поможет горожанам получить необходимые документы, а также бесплатно воспользоваться компьютерами для получения электронных услуг и других сервисов. Гости также смогут сделать фотографии для документов, распечатать их и оплатить государственные пошлины через терминалы.

Помимо этого, в зоне ожидания посетители смогут зарядить смартфон, выпить кофе и отдохнуть. В центре обустроили пространство для обмена книгами, где москвичи могут оставить свою книгу и взять взамен другую или отсканировать QR-коды, ведущие к текстам произведений авторов.

Центр района Арбат принимает посетителей каждый день с 08:00 до 20:00.

Ранее центр госуслуг Даниловского района переехал на третий этаж ТРЦ "Ривьера". Теперь граждане могут обратиться за помощью по адресу улица Автозаводская, дом 18.

В отделении "Мои документы" спектр услуг стал шире: там можно зарегистрировать транспорт у сотрудников Госавтоинспекции, а для осмотра автомобилей предусмотрена площадка на парковке торгового центра.