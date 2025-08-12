Байкеры из клуба "Ночные волки" организовали поиски потерявшейся в Москве собаки

Байкеры из клуба "Ночные волки" разыскивают в Москве собаку одного из своих участников. Питомец пропал во время грозы. Хозяин рассказал, что ненадолго оставил его в байк-центре на улице Нижние Мнёвники.

Услышав гром, животное, по всей видимости, испугалось, выбило сетку и выбежало на улицу в поисках владельца. Очевидцы видели собаку между районами Хорошёво-Мнёвники и Филевская пойма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.