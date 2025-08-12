Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 13:15

Город

Байкеры из клуба "Ночные волки" организовали поиски потерявшейся в Москве собаки

Байкеры из клуба "Ночные волки" организовали поиски потерявшейся в Москве собаки

В Москве летучие мыши стали чаще залетать в квартиры

"Московский патруль": в Люберцах поймали сбежавшего быка

В подмосковных Люберцах поймали сбежавшего быка

В Зеленоградской ветклинике провели УЗИ аквариумной рыбке

Новости регионов: ливни, град и штормовой ветер обрушились на Дагестан

В зеленоградской ветклинике была впервые оказана помощь рыбе

В Мещанском районе курьер вернул в парк двух сбежавших лебедей

Собака из Жулебина три недели ждала бросившего ее хозяина

"Мой район. Новости": круглосуточный стационар для животных открылся улице Юннатов

Байкеры из клуба "Ночные волки" разыскивают в Москве собаку одного из своих участников. Питомец пропал во время грозы. Хозяин рассказал, что ненадолго оставил его в байк-центре на улице Нижние Мнёвники.

Услышав гром, животное, по всей видимости, испугалось, выбило сетку и выбежало на улицу в поисках владельца. Очевидцы видели собаку между районами Хорошёво-Мнёвники и Филевская пойма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика