Врачи Тушинской ветклиники помогли бульдогу с микроклещами

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Специалисты Тушинской ветклиники помогли бульдогу Коксу, у которого нашли микроскопических клещей, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Изначально хозяева привели пса в больницу из-за возникших по всему телу залысин. Врач лабораторной диагностики Юлия Уткина взяла у собаки анализы и обнаружила у нее клещей Demodex canis, которые обычно обитают в волосяных фолликулах и протоках сальных желез животных.

Находка позволила определить, что у Кокса демодекоз. Псу назначили специфическое лечение и периодический контроль ветврача до выздоровления.

Возбудителями болезни являются клещи Demodex canis, Demodex injai, Demodex cornei. Они провоцируют демодекоз, если у собаки ослаблен иммунитет, в ее рационе отсутствуют витамины и минералы. Также факторами риска могут стать наследственность, хроническая болезнь или инфекция.

Первые симптомы болезни – возникновение облысений, покраснений и воспалений на коже животного. Прогрессируя, демодекоз может вызвать образование корочек и язв.

При этом человек не может заразится Demodex canis от собаки. Клещ также не передается другим псам. Однако врачи предупредили о необходимости соблюдения гигиены при заботе о больном животном.

Ранее депутаты Госдумы Георгий Арапов и Антон Ткачев направили в Минцифры РФ инициативу о создании короткого номера для вызова ветврача. Такое решение позволит повысить скорость реагирования специалистов при возникновении угрозы для жизни и здоровья животных. Парламентарии предложили занять номер 106.