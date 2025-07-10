Операция по удалению куска мячика из кишечника спасла собаку в Москве

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Доктора Советской ветеринарной клиники вытащили операционным путем кусок мячика из кишечника пса породы кавапу Шелби, сообщили в телеграм-канале ГБУ "Мосветобъединение". Полуторагодовалая собака осталась в полном порядке.

Шелби во время игры с мячом случайно проглотил ее кусок. Из-за него у собаки образовалась непроходимость – инвагинация кишечника. Шелби стало больно, и она начала отказываться от еды, после чего хозяева отвезли животное в клинику.

Хирург Юлия Романова провела экстренную операцию. Спустя несколько часов после нее пес вернулся в привычное для себя состояние.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала о том, как следует кормить своих домашних питомцев в жару. По словам эксперта, собакам стоит предлагать еду вечером. В прохладное время дня у них лучше аппетит.