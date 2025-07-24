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24 июля, 16:16

Происшествия

В Подмосковье спасли лисенка, который провел в погребе неделю

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Лисенка спасли из недельного заточения в погребе в деревне Крутовец муниципального округа Серебряные Пруды, сообщается в телеграм-канале ГКУ МО "Мособлпожспас".

В сообщении уточняется, что местный житель неделю не посещал свой участок, а по прибытии обнаружил в подвале своего дома лисенка. Мужчина понял, что не сможет самостоятельно оказать помощь животному, и вызвал специалистов.

На место прибыли работники 207-й пожарно-спасательной части. Они спустились в подвал, накинули на лисенка самодельную петлю и аккуратно достали его из погреба. Детеныш был напуган, но агрессии не проявлял. После спасения маленький хищник вернулся в лес.

Ранее спасатели помогли застрявшей в заборе собачьей площадке ежихе. Попавшее в беду животное случайно заметила прохожая. Женщина вызвала специалистов. Они быстро прибыли на место происшествия, раздвинули прутья забора и вызволили зверька, после чего вернули конструкции прежний вид.

Позднее выяснилось, что ежиха кормящая. Ее передали волонтерам, которые отвезли ее обратно на место поимки. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

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животныепроисшествия

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