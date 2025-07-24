Столичные ветеринары вылечили собаку с тяжелейшими осложнениями после родов

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Врачи Кунцевской ветеринарной клиники спасли жизнь йоркширскому терьеру с тяжелыми осложнениями после родов. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, хозяева собаки по кличке Миша обратились к ветеринарам, когда та была в критическом состоянии: через пару дней после того, как она у нее появились щенки, у Миши начались осложнения. На процедуре УЗИ врачи обнаружили, что внутри остался послед, и питомцу требовалась срочная операция.



столичная госветслужба Но проводить ее было рискованно из-за крайне тяжелого состояния. Тем не менее владельцы дали животному шанс и решились на хирургическое вмешательство.

Когда бригада врачей во главе с хирургом Ириной Гессе приступила к операции, то обнаружила у собаки еще и разрыв матки, гнойный перитонит в брюшной полости, отказ поджелудочной железы, а также загноение кишечника.

"Врачи сделали все необходимое, но шанс на выживание у малышки был крайне низок. Однако на следующий день собаку принесли на капельницу, и постепенно, день за днем, она начала восстанавливаться", – рассказали специалисты.

Сейчас йорку ничего не угрожает – она хорошо ест и уже играет со своими щенками, добавили в пресс-службе.

Ранее ветеринары спасли кошку Фросю, которая случайно попалась на рыболовный крючок и проколола губу. Специалисты смогли помочь питомцу, не прибегая к наркозу.