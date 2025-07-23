Дельфинов заметили в Финском заливе недалеко от Санкт-Петербурга

Дельфины были замечены в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Житель Северной столицы России прислал организации видео, сделанное в районе Зеленогорска, на котором запечатлены проплывающие дельфины. По мнению океанологов, это могли быть афалины. Их иногда можно заметить в восточной части Балтийского моря.

До середины XX века в данных районах присутствовали фоцены (морские свиньи) и афалины. Однако из-за мировых войн и огромного числа хлорорганических пестицидов в последней трети века Балтика стала одним из самых грязных морей.

"Сюда попадали отходы промышленного производства самых развитых в техническом отношении стран Европы, и дельфины стали редкостью", – рассказал старший научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих института, кандидат биологических наук Антон Чернецкий.

По его словам, афалины в Финском заливе показывают улучшение ситуации и то, что дельфины пытаются вернуться в эти места обитания.

Ранее инспектор Дальневосточного морского заповедника в Приморье снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах. Ролик был сделан с безопасного расстояния, поэтому тюлени не испытывали неудобств от съемки. В заповеднике "Земля леопарда" отметили, что ларги будто понимают, что инспекторы их охраняют, поэтому и спокойно следят за действиями сотрудников.

