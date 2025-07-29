Московские ветеринары спасли таксу, получившую тяжелые травмы после нападения овчарки

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Врачи Советской ветклиники спасли 10-летнюю таксу Мишель, которая получила тяжелые травмы после нападения овчарки, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

У собаки были множественные разрывы мышц брюшной стенки и повреждение грудной клетки с переломами ребер. Животное поступило в клинику в состоянии серьезного травматического шока с нарушениями гемодинамики.

Хирурги оказали экстренную помощь таксе, после чего провели сразу две операции. В ходе первой устранили множественные повреждения брюшной полости. Вторую операцию провели на грудной клетке. После собака пять дней восстанавливалась в дневном стационаре. Еще через неделю ей сняли швы. Сейчас Мишель почти пришла в норму.

Специалисты госветслужбы Москвы напомнили о необходимости контролировать питомца и выгуливать только на поводке, чтобы избежать несчастных случаев и конфликтов между животными.

Ранее столичные врачи вылечили йоркширского терьера с тяжелейшими осложнениями после родов. УЗИ показало, что у собаки остался послед, из-за чего животному потребовалась срочная операция.

Когда бригада хирургов приступила к работе, у питомца обнаружились множественные разрывы матки и другие патологии.