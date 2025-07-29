29 июля, 16:55Город
Московские ветеринары спасли таксу, получившую тяжелые травмы после нападения овчарки
Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"
Врачи Советской ветклиники спасли 10-летнюю таксу Мишель, которая получила тяжелые травмы после нападения овчарки, сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".
У собаки были множественные разрывы мышц брюшной стенки и повреждение грудной клетки с переломами ребер. Животное поступило в клинику в состоянии серьезного травматического шока с нарушениями гемодинамики.
Хирурги оказали экстренную помощь таксе, после чего провели сразу две операции. В ходе первой устранили множественные повреждения брюшной полости. Вторую операцию провели на грудной клетке. После собака пять дней восстанавливалась в дневном стационаре. Еще через неделю ей сняли швы. Сейчас Мишель почти пришла в норму.
Специалисты госветслужбы Москвы напомнили о необходимости контролировать питомца и выгуливать только на поводке, чтобы избежать несчастных случаев и конфликтов между животными.
Ранее столичные врачи вылечили йоркширского терьера с тяжелейшими осложнениями после родов. УЗИ показало, что у собаки остался послед, из-за чего животному потребовалась срочная операция.
Когда бригада хирургов приступила к работе, у питомца обнаружились множественные разрывы матки и другие патологии.