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12 июля, 18:30

Происшествия

Жительница Москвы на протяжении месяца ищет свою пропавшую собаку

Жительница Москвы на протяжении месяца ищет свою пропавшую собаку

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Москвичка Марина на протяжении месяца ищет свою пропавшую собаку породы итальянская левретка. Нашедшему трехлетнего пса по кличке Матео она обещает вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, однако поиски пока безрезультатны.

По словам жительницы столицы, на поздней прогулке питомец сорвался с поводка, потому что испугался резких звуков, и убежал. После этого она начала искать собаку. С каждым днем к ней присоединяются неравнодушные из ближайших районов и другого конца города. При этом хозяйка уверена, что собаку кто-то забрал себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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