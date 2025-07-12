12 июля, 18:30Происшествия
Жительница Москвы на протяжении месяца ищет свою пропавшую собаку
Москвичка Марина на протяжении месяца ищет свою пропавшую собаку породы итальянская левретка. Нашедшему трехлетнего пса по кличке Матео она обещает вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, однако поиски пока безрезультатны.
По словам жительницы столицы, на поздней прогулке питомец сорвался с поводка, потому что испугался резких звуков, и убежал. После этого она начала искать собаку. С каждым днем к ней присоединяются неравнодушные из ближайших районов и другого конца города. При этом хозяйка уверена, что собаку кто-то забрал себе.
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