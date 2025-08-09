Форма поиска по сайту

09 августа, 10:00

Почти 380 кошек из столичных приютов нашли новый дом за полгода

"Активные граждане" дадут имена птенцам журавля-красавки из Московского зоопарка

Чат-бот упростит жителям Московского региона поиск пропавших питомцев

"Мой район. Новости": занятия с кинологом проведут на форуме-фестивале "Москва 2030"

Московский зоопарк показал, как выдра ест рыбу

Бобра засняли за умыванием в Балтийском море

Новости регионов: в Иркутской области медведи напали на пастуха

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

Белая медведица из Московского зоопарка впервые сама сдала кровь

"Миллион вопросов": кинолог объяснила, когда собаку нужно везти к ветеринару

Новый дом нашли 376 кошек из столичных приютов за полгода. Еще свыше 1,5 тысячи ожидают своей очереди.

В приюты животные попадают с улиц. Ветеринарные врачи помещают их на карантин, чипируют, стерилизуют и при необходимости лечат. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. Только после этого кошку могут передать в семью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Ермакова

