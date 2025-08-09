Почти 380 кошек из столичных приютов нашли новый дом за полгода

Новый дом нашли 376 кошек из столичных приютов за полгода. Еще свыше 1,5 тысячи ожидают своей очереди.

В приюты животные попадают с улиц. Ветеринарные врачи помещают их на карантин, чипируют, стерилизуют и при необходимости лечат. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. Только после этого кошку могут передать в семью.

