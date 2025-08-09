09 августа, 10:00Город
Почти 380 кошек из столичных приютов нашли новый дом за полгода
Новый дом нашли 376 кошек из столичных приютов за полгода. Еще свыше 1,5 тысячи ожидают своей очереди.
В приюты животные попадают с улиц. Ветеринарные врачи помещают их на карантин, чипируют, стерилизуют и при необходимости лечат. Затем специалисты занимаются социализацией питомца. Только после этого кошку могут передать в семью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Дай лапу, друг: как поддержать животных из приютов в Москве
- В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных