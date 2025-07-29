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29 июля, 06:45

Политика

В России может появиться единый реестр заводчиков

В России может появиться единый реестр заводчиков

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В России может появиться единый реестр заводчиков. Соответствующую инициативу выдвинули в Госдуме. Авторы законопроекта уверены, что многие заводчики разводят питомцев в домашних условиях, не соблюдая при этом необходимые нормы.

Предполагается, что для каждого вида будет создан отдельный союз объединений заводчиков. Организация будет вести родословные книги, учет животных, выдавать родословные свидетельства и проводить аттестацию специалистов в области разведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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