29 июля, 06:45Политика
В России может появиться единый реестр заводчиков
В России может появиться единый реестр заводчиков. Соответствующую инициативу выдвинули в Госдуме. Авторы законопроекта уверены, что многие заводчики разводят питомцев в домашних условиях, не соблюдая при этом необходимые нормы.
Предполагается, что для каждого вида будет создан отдельный союз объединений заводчиков. Организация будет вести родословные книги, учет животных, выдавать родословные свидетельства и проводить аттестацию специалистов в области разведения.
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