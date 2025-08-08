Форум-фестиваль "Москва 2030" подготовил насыщенную программу на 9 и 10 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на различных городских площадках подготовлена насыщенная программа на предстоящие выходные. Жители и гости столицы смогут посетить лекции, мастер-классы, концерты, принять участие в спортивных мероприятиях и работать с искусственным интеллектом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 9 августа, в 21:00 в большом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет концерт коллектива "Фонограф-симфоджаз" под управлением Сергея Жилина. В программе "Русское. Избранное" зрители смогут услышать произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Николая Римского-Корсакова в оригинальном симфоджазовом прочтении. Вход свободный.

В парке искусств "Музеон" 9 августа в 13:00 пройдет практикум по искусственному интеллекту "Есть ли у языковых моделей сознание?". В ходе которого студенты Московского физико-технического института проведут мастер-класс по работе языковых моделей и помогут участникам сгенерировать интересный текст. Вход также свободный.

В этот же день в 18:00 в павильоне "Экономика Москвы" пройдет показ мультфильма "Валл-и". Для всех желающих от 6 лет. Регистрация для посещения не требуется.

9 и 10 августа в "Музеоне" в 14:00 будет проходить экспозиция "Цифровые технологии Москвы". Гости смогут принять участие в соревнованиях по ИТ-дженге. Лучшие участники получат подарки из коллекции "Путь ИТ-героя". Вход свободный.

На выставке техники комплекса городского хозяйства, расположенной на центральной площади спортивного комплекса "Лужники", 9 августа с 10:30 начнется празднование Дня физкультурника. Для посетителей приготовили мастер-классы, танцы и другие мероприятия. Вход без регистрации.

В этот же день в 20:00 на главной сцене площадки с концертом выступит Ваня Дмитриенко. Вход свободный.

На поле Южного спортивного центра пройдут спортивные соревнования "Неделя баскетбола". 10 августа в 13:00 состоится медиаматч с участием звездного гостя L’One. Регистрация не требуется.

В саду "Эрмитаж" 10 августа в 19:00 запланирован концерт "Искусство строить", посвященный Дню строителя. Для зрителей выступит симфонический оркестр Imperialis Orchestra. Вход для всех желающих свободный.

В арт-кластере "Красный Октябрь" 9 и 10 августа в 20:30 пройдут кинопоказы. Зрителям покажут видеоролики и фильмы о паркуре на большом экране под открытым небом. Также на площадке будут организованы мастер-классы по паркуру. Время их проведения: 12:30, 15:00, 17:00 и 19:00.

На территории инновационного центра "Сколково" продолжится Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего". 9 и 10 августа в 10:00 всех желающих старше шести лет приглашают на мастер-классы в рамках Кубка мэра Москвы по гонкам дронов. Вход также свободный.

В парке 50-летия Октября гости смогут увидеть выступления хедлайнеров и услышат хиты российской эстрады. Также на площадке пройдут встречи с экспертами и интерактивные занятия сообщества "Хвост Ньюс". 9 августа с 12:00 до 21:00, 10 августа с 12:00 до 20:00. Эксперты pet-friendly-сообщества объяснят владельцам собак и кошек, как правильно заботиться о питомцах. Занятия пройдут как в формате мастер-классов, так и в виде экспертных лекций.

Кроме того, на ВДНХ в районе колеса обозрения "Солнце Москвы" 9 и 10 августа с 10:00 до 21:00 пройдут карьерные экспресс-консультации. Посетители смогут узнать, как составить яркое резюме и чем они могут быть полезны городу. Длительность консультации – от 10 до 18 минут. Для записи на мероприятие необходимо пройти регистрацию на сайте организаторов.

Также в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в столице были организованы водные развлечения на открытом воздухе. В зонах отдыха был установлен открытый неглубокий бассейн и лежаки по периметру. На площадке можно принять солнечные ванны и провести время у воды.