07 августа, 07:30

Общество

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

В России могут ввести мораторий на разведение беспородных животных и установить квоты для породистых питомцев. С такой инициативой выступили представители Фонда защиты городских животных.

В организации отмечают, что приюты для собак сейчас переполнены, а новые меры помогут снизить число бездомных животных.

Для беспородных собак предлагается обязательная бесплатная стерилизация. Квоты на разведение породистых животных могла бы устанавливать Российская кинологическая федерация с учетом количества уже имеющихся питомцев. Если в приютах, например, содержатся 38 тысяч собак определенной породы, новые квоты могут не выдаваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

