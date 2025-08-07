07 августа, 07:30Общество
В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных
В России могут ввести мораторий на разведение беспородных животных и установить квоты для породистых питомцев. С такой инициативой выступили представители Фонда защиты городских животных.
В организации отмечают, что приюты для собак сейчас переполнены, а новые меры помогут снизить число бездомных животных.
Для беспородных собак предлагается обязательная бесплатная стерилизация. Квоты на разведение породистых животных могла бы устанавливать Российская кинологическая федерация с учетом количества уже имеющихся питомцев. Если в приютах, например, содержатся 38 тысяч собак определенной породы, новые квоты могут не выдаваться.
