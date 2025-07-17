Independent Singapore: малайзиец отбился от крокодила, ткнув ему в глаза

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В Малайзии 39-летний рыбак отбился на крокодила, ткнув ему в глаза, сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету The Independent Singapore.

По данным СМИ, Деннис Карон ловил рыбу с братом и односельчанами на озере Маруди. Мужчина прыгнул в воду, чтобы освободить застрявшую сеть, когда на него напал крокодил. Хищник схватил жертву и отказался отпускать.

Как рассказала племянница рыбака, очевидцы заметили борьбу Карона и безуспешные попытки всплыть. Тогда они стали стучать по лодке, чтобы отпугнуть рептилию. Мужчина выжил, нанеся удар по глазам хищника, однако получил перелом руки и множественные раны.

Спасатели доставили пострадавшего в больницу. По словам местных жителей, это стало четвертым нападением крокодила в регионе, и во всех случаях люди спасались, атакуя глаза хищника.

В Индии крокодил растерзал 32-летнего жителя деревни Анкалхоп Аджита Анила Гайквада. По утверждениям журналистов, мужчина ушел купаться на реку вечером 1 апреля и не вернулся. Родственники нашли одежду и обувь Гайквада, после чего обратились в полицию. Останки мужчины были найдены на следующий день в прибрежной осоке в районе деревни Бхилавади.