Чат-бот упростит жителям Московского региона поиск пропавших питомцев

Жителям столичного региона стало проще найти пропавшего питомца. На портале госуслуг Московской области, в разделе "Домашние животные", запустили чат-бот. Туда можно загрузить фото животного, а искусственный интеллект в считанные секунды сравнит его с теми, что уже есть в базе.

Если совпадений не найдется, можно создать объявление о пропаже любимца. К сервису имеют доступ волонтеры, которые помогут в поисках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

