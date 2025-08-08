Форма поиска по сайту

08 августа, 07:00

Технологии

Чат-бот упростит жителям Московского региона поиск пропавших питомцев

Чат-бот упростит жителям Московского региона поиск пропавших питомцев

Жителям столичного региона стало проще найти пропавшего питомца. На портале госуслуг Московской области, в разделе "Домашние животные", запустили чат-бот. Туда можно загрузить фото животного, а искусственный интеллект в считанные секунды сравнит его с теми, что уже есть в базе.

Если совпадений не найдется, можно создать объявление о пропаже любимца. К сервису имеют доступ волонтеры, которые помогут в поисках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

