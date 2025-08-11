Подмосковные медики спасли двойняшек, родившихся с экстремально низкой массой тела

Фото: mz.mosreg.ru

Врачам Московского областного перинатального центра удалось спасти двойняшек, родившихся с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

По информации ведомства, в центр обратилась 32-летняя женщина с диагнозом "первичное бесплодие". Ей провели процедуру ЭКО за счет ОМС.

В результате женщина забеременела двойней с первой попытки, однако на 18-й неделе у нее диагностировали тяжелое осложнение, из-за которого жизни обоих плодов оказались под угрозой.

"На 19-й неделе по решению пренатального консилиума была выполнена коагуляция сосудов, которая помогла сохранить беременность. На сроке 26 недель беременности вновь возникла угроза, и пациентке провели экстренное кесарево сечение", – рассказали в Минздраве Подмосковья.

В ведомстве отметили, что у пациентки родились две девочки, вес которых составлял 680 и 420 граммов.

"С первых секунд Катю и Лизу окружили заботой неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Маме ежедневно оказывали психологическую поддержку и сопровождение, помогая пройти через тяжелые недели выхаживания", – подчеркнули в министерстве.

Сейчас малышки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой с весом 6 и 5,9 килограмма. Двойняшки прошли курс реабилитации и в настоящее время развиваются нормально.

Ранее врачи Перинатального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова спасли женщину, попавшую в аварию. В результате ДТП мама двоих детей, находившаяся на 5-м месяце беременности, получила травмы в области живота. С места происшествия скорая привезла ее в перинатальный центр, где у пострадавшей выявили разрыв селезенки.

Сначала медики думали сделать операцию, но она могла привести к экстренному родоразрешению. После обращения к главному внештатному хирургу ДЗМ, академику РАН Алексею Шабунину и главному внештатному акушеру-гинекологу ДЗМ, доктору медицинских наук Антону Оленеву было решено проводить консервативное лечение.



Почти две недели пациентка проходила лечение под наблюдением лучших медиков центра. Женщину выписали после того, как врачи удостоверились, что ей и плоду ничего не угрожает.