11 августа, 12:00

Общество

Синоптик Евгений Тишковец рассказал об ошибках в прогнозах погоды

Несбывшиеся прогнозы погоды часто раздражают людей. Синоптиков при этом подвергают критике примерно так же, как звезд шоу-бизнеса и блогеров. Как объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, метеорология – это вероятностная наука.

По его словам, часто получается так, что специалист не ошибся, а роль сыграло субъективное мнение человека. Например, кто-то не заметил дождя, хотя его прогнозировали. В действительности осадки были, но человек в тот момент находился в другом районе.

Большое интервью с Евгением Тишковцом выйдет в понедельник, 11 августа, в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

