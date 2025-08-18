Ремонт дорожного покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах

На 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах досрочно завершен масштабный ремонт дорожного покрытия, рассказал заммэра Петр Бирюков.

В общей сложности специалисты обновили около 50 тысяч квадратных метров асфальта. Здесь применяли технологию бесшовной укладки "единым ковром". Этот способ значительно сокращает время работ, но требует полной остановки движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

