18 августа, 06:45

Транспорт

Ремонт дорожного покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах

В РФ может появиться штраф за переход дороги с телефоном в руках

Проверка нетрезвых водителей в России будет проводиться по новым правилам

Новый тариф стал доступен пользователям "Велобайка" в Москве

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Ремонт покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской улице

На Садовом кольце сняты основные ограничения движения

Трамваи временно не ходят между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

Московские пенсионеры обучились безопасной езде на электросамокатах в Красногорске

На 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицах досрочно завершен масштабный ремонт дорожного покрытия, рассказал заммэра Петр Бирюков.

В общей сложности специалисты обновили около 50 тысяч квадратных метров асфальта. Здесь применяли технологию бесшовной укладки "единым ковром". Этот способ значительно сокращает время работ, но требует полной остановки движения.

