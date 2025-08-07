Форма поиска по сайту

07 августа, 21:15

Транспорт

ВСМ Москва – Петербург включена в проект схемы столичного метро на 2026–2030 годы

ВСМ Москва – Петербург включена в проект схемы столичного метро на 2026–2030 годы

Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург включена в проект схемы развития столичного метро на 2026–2030 годы.

При этом в соцсетях уже появился проект всероссийского метрополитена. Там объединены не только станции Санкт-Петербурга и Москвы, но и станции других городов России. Например, в восточной части можно заметить метро Нижнего Новгорода и Новосибирска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

