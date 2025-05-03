Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 23:30

Транспорт

В Москве втрое увеличат количество зарядных станций для электромобилей

В Москве втрое увеличат количество зарядных станций для электромобилей

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До 2027 года количество зарядных станций для электромобилей в Москве вырастет втрое. Дополнительно оборудуют парковки – уже с этого года не менее 5% мест на новых стоянках будут оснащены зарядками, а к 2030-му в городе будет около 30 тысяч станций.

Спрос на электромобили растет – только в этом году в России приобрели 18 тысяч новых машин, а общее количество достигло 60 тысяч. Водители жалуются на нехватку свободных зарядок, особенно в вечернее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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