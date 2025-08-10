10 августа, 13:15Транспорт
ВСМ Москва – Санкт-Петербург появилась на карте столичного метро
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург появилась на новой карте московского метро и рельсового сообщения. Первый этап планируют запустить в 2028 году.
По словам экспертов, линия обеспечит комфорт и высокую скорость перемещений, а также повысит мобильность пассажиров. Приезжающим из Петербурга станет удобнее пользоваться общественным транспортом.
