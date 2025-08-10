ВСМ Москва – Санкт-Петербург появилась на карте столичного метро

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург появилась на новой карте московского метро и рельсового сообщения. Первый этап планируют запустить в 2028 году.

По словам экспертов, линия обеспечит комфорт и высокую скорость перемещений, а также повысит мобильность пассажиров. Приезжающим из Петербурга станет удобнее пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.