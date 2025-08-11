В Подмосковье расширят зоны платных парковок

В трех городах Подмосковья вводятся новые зоны платной парковки. В Долгопрудном и Сергиевом Посаде они охватят дополнительные улицы, а в Жуковском появятся впервые.

В Московской области платные стоянки с тарифом обычно организуют в муниципалитетах, граничащих с Москвой, или в местах с высоким туристическим трафиком. По словам специалистов, цель введения – регулирование спроса и обеспечение свободных парковочных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.