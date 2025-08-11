Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 07:30

Транспорт

В Подмосковье расширят зоны платных парковок

В Подмосковье расширят зоны платных парковок

Собянин: в Москве станет больше зарядных станций для электромобилей

Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Движение на ряде набережных в центре Москвы восстановлено

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

ВСМ Москва – Санкт-Петербург сэкономит время жителям столицы и Подмосковья

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

ВСМ Москва – Санкт-Петербург появилась на карте столичного метро

"Мой район. Новости": в Москве протестируют мини-электробус

В трех городах Подмосковья вводятся новые зоны платной парковки. В Долгопрудном и Сергиевом Посаде они охватят дополнительные улицы, а в Жуковском появятся впервые.

В Московской области платные стоянки с тарифом обычно организуют в муниципалитетах, граничащих с Москвой, или в местах с высоким туристическим трафиком. По словам специалистов, цель введения – регулирование спроса и обеспечение свободных парковочных мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпарковкивидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика