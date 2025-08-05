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05 августа, 11:45

Общество

Чемодан одного из призеров Международной олимпиады по информатике не долетел до России

Чемодан одного из призеров Международной олимпиады по информатике не долетел до России

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Чемодан одного из призеров Международной олимпиады по информатике Гимрана Абдуллина из Казани не долетел до России. Багаж с серебряной медалью внутри остался в Стамбуле, где школьники делали пересадку.

Ребята возвращались турецкими авиалиниями, пассажиры которой в последнее время часто жалуются на проблемы с багажом. В результате школьник написал заявление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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