Туристы чаще стали сталкиваться с проблемами с багажом после отдыха в Турции

Туристы все чаще сталкиваются с проблемами с багажом после отдыха в Турции. Например, пассажирам Turkish Airlines, прилетевшим из Антальи в ночь на 4 августа, чемоданы доставили другими рейсами.

Как сообщили во Внуково, самолеты с частью багажа прибывают с минимальным интервалом. Аэропорт объединил выдачу на одну ленту, а в отдельных случаях информирует пассажиров, что чемоданы следует ждать на соседней ленте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.