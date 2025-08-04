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04 августа, 07:15

Туризм

Туристы чаще стали сталкиваться с проблемами с багажом после отдыха в Турции

Туристы чаще стали сталкиваться с проблемами с багажом после отдыха в Турции

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Туристы все чаще сталкиваются с проблемами с багажом после отдыха в Турции. Например, пассажирам Turkish Airlines, прилетевшим из Антальи в ночь на 4 августа, чемоданы доставили другими рейсами.

Как сообщили во Внуково, самолеты с частью багажа прибывают с минимальным интервалом. Аэропорт объединил выдачу на одну ленту, а в отдельных случаях информирует пассажиров, что чемоданы следует ждать на соседней ленте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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