Количество безбилетников в столице снизилось на 11%

В Москве усилили проверки оплаты проезда в автобусах, трамваях и метро. Контролеры вместе с полицией регулярно выходят в рейды, чтобы выявлять безбилетников. Во время недавней проверки обнаружили 180 нарушителей – на 11% меньше, чем в прошлый раз.

Проверка занимает несколько секунд и проводится на наиболее проблемных маршрутах. При выявлении нарушения составляется административный протокол. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тысячи рублей, а за нападение на сотрудника транспорта грозит до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.