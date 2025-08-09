Форма поиска по сайту

09 августа, 09:15

Транспорт

График поездов на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 9 и 10 августа

Расписание пригородных поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится 9 и 10 августа.

Причиной корректировок стало проведение работ по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино в связи с модернизацией инфраструктуры.

В частности, поезда не будут ходить с 00:20 до 10:20. В это время на участке Подмосковная – Павшино железнодорожные составы будут двигаться в реверсивном движении. Также у некоторых составов изменится время отправления и прибытия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

