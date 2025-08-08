Иммерсивное шоу "Мозг. Вселенная внутри нас" покажут на фестивале "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Иммерсивное шоу "Мозг. Вселенная внутри нас" приобрело популярность среди посетителей интеллектуально-выставочного пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". При помощи панорамной проекции на 360 градусов зрителям показывают процессы мозга, сигналы, эмоции и трансформации, передает портал мэра и правительства столицы.

В картине демонстрируется развитие мозга от эмбрионального состояния до процессов памяти, сна, вдохновения и старения. Гости могут узнать о рождении мыслей, формировании нейронных связей, управлении гормонами и эмоциями человеческими решениями и способности мозга к адаптации и переобучении во сне.

Визуальные и звуковые элементы шоу синхронизированы с движением, цветом, текстурой и светом, благодаря чему зрителям предлагается увидеть разум в качестве живой, поэтичной и точно организованной системы.

"Простым и доступным языком рассказываем о современных знаниях, но это, конечно, бесконечно мало по сравнению с возможностями нашего мозга. Всего за 23 минуты каждый посетитель узнает новое о работе собственного мозга", – подчеркнул директор форума-фестиваля в Гостином Дворе Владимир Филиппов.

Сеансы доступны с 10:15 каждые 35 минут.

Кроме того, в рамках "Москвы 2030" на территории инновационного центра "Сколково" пройдет выставка-конкурс технологических решений "Дрон-гараж". В мероприятии примут участие около 100 команд более чем из 30 регионов России. Это будут стартапы, студенческие и научные проектные группы и профильные компании с серийным производством. К конкурсу допускаются лица старше 14 лет индивидуально или в командах.

