Собянин: 38 социальных объектов введено в Москве с начала 2025 года

Градостроительный комплекс остается драйвером развития столицы, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. За семь месяцев текущего года было построено 38 объектов социальной инфраструктуры.

Мэр отметил, что в Москве продолжается активное строительство новых объектов недвижимости. Однако основной задачей остается реализация программы реновации, а также улучшение транспортной системы и создание благоприятной городской среды.

Собянин также подчеркнул, что социальная инфраструктура остается одним из ключевых направлений работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.