Участок метро между станциями "Саларьево" и "Потапово" открыли для пассажиров

Фото: Агентство "Москва"

В Москве возобновлена перевозка пассажиров на участке Сокольнической линии метро между станциями "Саларьево" и "Потапово". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"С 26 по 28 июля он (участок. – Прим. ред.) был закрыт для интеграции будущего электродепо "Столбово" в систему действующего метрополитена. В эти дни пассажирам помогали автобусы бесплатного маршрута КМ", – говорится в сообщении.

За три дня автобусы перевезли более 135 тысяч пассажиров. Для работы были задействованы более 140 водителей. Кроме того, 110 сотрудников обеспечивали работу маршрутов и помогали пассажирам на остановках вдоль закрытых станций метро.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, были приняты комплексные меры на весь период ограничений, что позволило свести неудобства к минимуму. Работы по повышению комфорта поездок продолжатся.

В связи с закрытием участка была сделана временная линейная напольная навигация на станции "Саларьево". Специалисты присвоили свои цвета измененным и временным маршрутам. В результате на станции сделали более 200 метров цветных полос.

Кроме того, на станциях Сокольнической линии разместили свыше 60 плакатов и 150 информационных указателей.

