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25 июля, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": сотрудники МЧС провели в столице рейды среди отдыхающих возле воды

"Московский патруль": сотрудники МЧС провели в столице рейды среди отдыхающих возле воды

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На фоне ожидающейся аномальной жары в Москве сотрудники ГИМС МЧС и полицейские провели рейды среди отдыхающих на водных объектах. На мероприятии спасатели уделяли особое внимание маломерным судам, которые сдают в прокат или на которых оказывают людям услуги.

Специалисты отмечают, что судоводитель должен иметь при себе обязательно судовой билет, удостоверение на право управления маломерным судном и необходимые нормы снабжения. При этом, если на борту не хватает чего-то, капитан получает штраф, а его судно отправляется на стоянку до устранения причины.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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