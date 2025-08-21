Эксперт рассказал об особенностях пика Победы, где застряла альпинистка Наговицина

Старший координатор общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал об особенностях пика Победы в Киргизии, на котором застряла москвичка Наталья Наговицина.

Она сломала ногу 12 августа, ее до сих пор не спасли. По последней информации, женщины уже может не быть в живых, но точно об этом станет известно лишь тогда, когда к ней подойдут спасатели.

