21 августа, 08:30Происшествия
Эксперт рассказал об особенностях пика Победы, где застряла альпинистка Наговицина
Старший координатор общественного спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников рассказал об особенностях пика Победы в Киргизии, на котором застряла москвичка Наталья Наговицина.
Она сломала ногу 12 августа, ее до сих пор не спасли. По последней информации, женщины уже может не быть в живых, но точно об этом станет известно лишь тогда, когда к ней подойдут спасатели.
