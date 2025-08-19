Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

В Белграде толпа разбила окна в штаб-квартире правящей партии Сербии. Здание закидали камнями и пиротехникой. Столкновения сторонников и противников властей длятся уже не первый месяц, на данный момент они заметно обострились. Демонстранты повреждают здания и перекрывают трассы. Полиция разгоняет их в том числе с помощью бронированной спецтехники.

Движение ХАМАС приняло предложение о прекращении огня в Газе от Египта и Катара, которые могут стать посредниками в переговорах Палестины и Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. Тель-Авив готов на заключение мирного соглашения при условии одновременного освобождения всех заложников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

