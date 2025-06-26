Одна из пострадавших опознала агрессивного пикапера из центра Москвы

22-летняя студентка Полина Хохлома опознала одного из агрессивных пикаперов, на которых массово жалуются москвички. Оказалось, что это 28-летний мужчина из Белгородской области, который в недавнем прошлом работал водителем.

Девушка рассказала, что инцидент произошел, когда к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. На это Хохлома ответила отказом, после чего один из пикаперов схватил ее, а второй начал все снимать видео.

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