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26 июня, 01:15

Происшествия

Одна из пострадавших опознала агрессивного пикапера из центра Москвы

Одна из пострадавших опознала агрессивного пикапера из центра Москвы

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22-летняя студентка Полина Хохлома опознала одного из агрессивных пикаперов, на которых массово жалуются москвички. Оказалось, что это 28-летний мужчина из Белгородской области, который в недавнем прошлом работал водителем.

Девушка рассказала, что инцидент произошел, когда к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. На это Хохлома ответила отказом, после чего один из пикаперов схватил ее, а второй начал все снимать видео.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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