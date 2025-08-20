ГД внесла законопроект о праве родителей на выходной 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Депутаты партии "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин направили на рассмотрение в Госдуму законопроект, благодаря которому родителям школьников или их опекунам будет предоставлена возможность взять выходной в День знаний, 1 сентября. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фракции.

В случае одобрения законопроекта изменения будут внесены в статью 128 Трудового кодекса РФ. В материалах документа сказано, что по семейным обстоятельствам сотрудник может взять отпуск без сохранения зарплаты. Для этого ему нужно написать заявление. При этом длительность отпуска должна быть обговорена вместе с работодателем.

Однако, как указали депутаты, работодатели не всегда считают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного дня. Таким образом, родители не могут нормально проводить ребенка в школу, а также побыть с ним на торжественной линейке.

Авторы законопроекта отметили, что 1 сентября не является формальностью для родителей, особенно для тех, кто отправляет своего ребенка впервые в школу. По их мнению, присутствие родителей на линейке помогает поддержать школьников, а также придать им уверенность в начале нового учебного этапа.

Именно поэтому депутаты считают, что реализация данной идеи позволит укрепить семейные связи и повысить вовлеченность родителей в образовательный процесс. При этом они отметили, что на эту инициативу не нужно выделять дополнительных средств из бюджета.

Помимо этого, депутаты ГД предложили министру транспорта Андрею Никитину сделать бесплатными парковки возле школ 1 сентября. По их мнению, реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе.

