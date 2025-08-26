В Киргизии рассказали, почему свернули операцию по спасению альпинистки Наговициной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Операцию по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной свернули из-за нестабильных погодных условий, которые не позволяют поднять в воздух вертолет. Об этом сообщил Москве 24 вице-президент Федерации альпинистов Киргизии Илим Карыпбеков.

"Прилетели профессионалы-летчики, которые были выписаны из Италии. Но когда они полетели на вертолете в ту зону, в той зоне погоды не было. До этого пригласили парня с дроном, чтобы он еще прозондировал, но там возможности не было", – рассказал он.

Согласно прогнозу, в ближайшую неделю погода не будет стабильной ни для полета вертолета, ни для запуска дрона. В связи с этим, подчеркнул Карыпбеков, спасательную группу распустили.

"Увидели, что смысла нет ждать столько времени. Точно за это время никто не может выжить. Посчитали, что бессмысленно оставаться ждать дальше. В конечном итоге стало ясно, что к Наталье доберутся только на следующий сезон", – заключил он.

19 августа стало известно, что Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии. Альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник Наговициной оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Ей также пытались помочь два иностранца, но безуспешно. Позже к пострадавшей направили вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину. 25 августа поисково-спасательные работы были завершены. Спасатели обладали точными данными о местонахождении альпинистки, но не могли подтвердить ее гибель.

В Федерации альпинизма России заявили, что Наговицину признают пропавшей без вести через определенный период времени, после чего родственникам нужно будет обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

Тем не менее сын альпинистки Михаил Наговицин выразил надежду, что его мать все еще жива и призвал власти РФ и Киргизии возобновить спасательную операцию. При этом, по мнению специалистов, операцию по эвакуации Наговициной смогут возобновить не раньше июля 2026 года.