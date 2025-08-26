Сын альпинистки Наговициной надеется, что она все еще жива

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сын российской альпинистки Натальи Наговициной Михаил выразил надежду, что его мать все еще жива, и призвал возобновить спасательную операцию. Об этом он сообщил Москве 24.

Наговицин рассказал, что продолжает держать связь с командой, которая должна была участвовать в спасательных работах 25 августа.

"Команда готова была ждать погодного окна, чтобы слетать на гору и сделать облет дроном. И в случае если выяснится, что моя мама жива, то начнется спасательная операция с привлечением специального вертолета, техники. Но почему-то 25 числа утром расформировали эту команду. И все", – добавил он.

По его словам, также появился доброволец с дроном, который выразил готовность подняться на высоту, на которой находится альпинистка.

В своих соцсетях Наговицин призвал власти России и Киргизии разрешить полет и в случае положительного результата начать спасательную операцию.

О том, что 47-летняя альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Наговицина сломала ногу, после чего не смогла продолжить восхождение. Напарник альпинистки оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Россиянке пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Позже к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину.

25 августа поисково-спасательные работы были завершены. Группа планировала вылететь к россиянке на еврокоптере, но им не позволили погодные условия. Спасатели обладали точными данными о ее местонахождении, но не могли подтвердить ее гибель.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наговицина будет признана пропавшей без вести через определенный период времени. После этого родственникам нужно будет обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.