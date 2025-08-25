Эвакуацию альпинистки Наговициной смогут возобновить в июле 2026 года

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Операцию по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной смогут возобновить не раньше июля 2026 года. Об этом ТАСС заявил киргизский альпинист Наиль Муратов.

По его словам, только тогда у специалистов появится возможность осуществить восхождение на пик Победы, где застряла Наговицина.

"Сейчас в высокогорье очень сложные погодные условия и отправлять людей туда, чтобы рисковать их жизнями вне альпинистского сезона, никто не будет", – отметил Муратов.

О том, что 47-летняя альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии, стало известно 19 августа. Наговицина сломала ногу, после чего не смогла продолжить восхождение. Напарник альпинистки оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Россиянке пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Позже к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем предпринимались и другие попытки спасти женщину.

Поисково-спасательные работы были завершены 25 августа. Начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков уточнил, что группа планировала вылететь к россиянке на еврокоптере, но им не позволили погодные условия. Спасатели обладали точными данными о ее местонахождении, но не могли подтвердить ее гибель.

В свою очередь, вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наговицина будет признана пропавшей без вести через определенный период времени. После этого родственникам нужно будет обратиться в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти.

