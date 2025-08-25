Вертолет не смог вылететь за альпинисткой Наговициной в Киргизии

Фото: ТАСС/Zuma

Вертолет Airbus Helicopters H125, с помощью которого хотели спустить с пика Победы россиянку Наталью Наговицину, не смог вылететь из-за погоды, рассказал ТАСС пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чаргынов.

Он отметил, что итальянские пилоты, которые должны были участвовать в спасательной операции, два дня ждали в Каркыре, чтобы "распогодилось". Во вторник, 26 августа, они улетают.

Видимость на месте недалеко от пика Победы, где застряла россиянка, нулевая из-за тумана и снега. Об этом газете "Известия" сообщил начальник лагеря альпинистов "Южный Энильчек" Дмитрий Греков.

Таким образом, спасти Наговицину с помощью еврокоптера не удалось.

У альпинистки остался сын, помочь которому вызвалась телеведущая Виктория Боня. В соцсетях она заявила, что готова перевести 10 тысяч долларов для помощи в организации операции по эвакуации, передает "Радио 1".

"Быть частью этого мира – значит, разделять ценности, где честь важнее жизни, а помощь ближнему – естественный закон", – подчеркнула ведущая.

Пользователи оценили жест Бони, назвав его добрым и благородным.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник оказал ей первую помощь, после чего отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Ей пытались помочь два иностранца, но также не смогли этого сделать. Кроме того, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку. Затем принимались и другие попытки спасти женщину.

Комментируя ситуацию, бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

