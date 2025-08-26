Форма поиска по сайту

26 августа, 23:45

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

В генконсульстве РФ сообщили, что следов пропавшего в Босфоре пловца пока не обнаружено

Несколько авто и мотоцикл столкнулись на пересечении Якиманского проезда и Большой Полянки

"Московский патруль": яхта за 80 млн рублей застряла под мостом в Подмосковье

"Московский патруль": бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП

"Московский патруль": в Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней давности

"Московский патруль": устроивший драку возле бара на Новослободской улице задержан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 августа

В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании

Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме. По предварительным данным, на четвертом этаже здания взорвался газ. Огонь повредил две квартиры. Один человек погиб. Как сообщали СМИ, его выбросило из квартиры взрывной волной.

В России подешевела икра нерки и горбуши. Аналитики связывают это с успешным ходом "красной путины" на Дальнем Востоке, из-за которой увеличились объемы добычи лососевых.

В Петербурге женщина разбила молотком чужой автомобиль, сообщили в прокуратуре. Злоумышленница перепутала машину, когда хотела отомстить бывшему мужу. В результате возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаррегионыедаэкономикавидеоЕкатерина Ефимцева

