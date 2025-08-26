Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме. По предварительным данным, на четвертом этаже здания взорвался газ. Огонь повредил две квартиры. Один человек погиб. Как сообщали СМИ, его выбросило из квартиры взрывной волной.

В России подешевела икра нерки и горбуши. Аналитики связывают это с успешным ходом "красной путины" на Дальнем Востоке, из-за которой увеличились объемы добычи лососевых.

В Петербурге женщина разбила молотком чужой автомобиль, сообщили в прокуратуре. Злоумышленница перепутала машину, когда хотела отомстить бывшему мужу. В результате возбуждено уголовное дело.

