26 августа, 23:45Происшествия
Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме
Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме. По предварительным данным, на четвертом этаже здания взорвался газ. Огонь повредил две квартиры. Один человек погиб. Как сообщали СМИ, его выбросило из квартиры взрывной волной.
В России подешевела икра нерки и горбуши. Аналитики связывают это с успешным ходом "красной путины" на Дальнем Востоке, из-за которой увеличились объемы добычи лососевых.
В Петербурге женщина разбила молотком чужой автомобиль, сообщили в прокуратуре. Злоумышленница перепутала машину, когда хотела отомстить бывшему мужу. В результате возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.