Более 2,1 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 2,1 тысячи лифтов заменили в Москве в этом году в рамках программы капитального ремонта, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр напомнил, что программу обновления лифтового хозяйства разработали и утвердили по поручению Сергея Собянина. За время ее реализации в многоквартирных домах заменили более 50 тысяч лифтов. В 2025 году оборудуют свыше 4,2 тысячи подъемников, половина из них уже установлена, уточнил он.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности. Оно требует постоянных проверок технического состояния и своевременной замены.

В комплексе горхозяйства напомнили, что с 2018 года лифты в домах, которые находятся на счету регионального оператора, меняются в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации.

В рамках работ специалисты устанавливают новое оборудование вместо старого. Если в подъезде несколько лифтов, то они заменяются по очереди, чтобы не доставлять жильцам неудобств.

"Используется отечественное оборудование, которое полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в столичных жилых домах заменят системы центрального отопления. Работы затронут более 600 зданий. По словам Бирюкова, данные мероприятия позволят подготовить объекты к осенне-зимнему сезону. Больше всего систем отопления планируется заменить в ЦАО, САО и СЗАО.